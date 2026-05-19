Hope, il film di mostri fantascientifico ha conquistato il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes. Una grandissima ovazione in sala in occasione della premiere basta a credere che questo sia il titolo di punta di questa edizione. Durante la conferenza stampa del film, in presenza di regista e attori protagonisti si è parlato del dietro le quinte. Dall’idea di un sequel al racconto di come gli attori abbiano accettato la parte. Ecco cosa sappiamo. L’idea di un nuovo capitolo. È già in lavorazione il sequel di Hope, sarebbe questa una certezza. L’epopea d’azione fantascientifica di Na Hong-jin che ha entusiasmato il Festival di Cannes domenica sera avrà un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: Dietro le quinte di ‘Hope’. La folgorazione di Vikander per il cinema coreano e l’idea di un sequel

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