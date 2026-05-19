Cannes79 | Dietro le quinte di ‘Hope’ La folgorazione di Vikander per il cinema coreano e l’idea di un sequel
Hope, il film di mostri fantascientifico ha conquistato il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes. Una grandissima ovazione in sala in occasione della premiere basta a credere che questo sia il titolo di punta di questa edizione. Durante la conferenza stampa del film, in presenza di regista e attori protagonisti si è parlato del dietro le quinte. Dall’idea di un sequel al racconto di come gli attori abbiano accettato la parte. Ecco cosa sappiamo. L’idea di un nuovo capitolo. È già in lavorazione il sequel di Hope, sarebbe questa una certezza. L’epopea d’azione fantascientifica di Na Hong-jin che ha entusiasmato il Festival di Cannes domenica sera avrà un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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