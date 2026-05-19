Cannes evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar | spettatore colpito da malore

Durante la proiezione stampa del nuovo film di Almodóvar a Cannes, la sala Bazin è stata evacuata a causa di un malore di uno spettatore presente in sala. L'evento si è verificato durante la visione del film, portando all'intervento delle autorità presenti. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite. La proiezione è stata interrotta e successivamente sospesa. Le autorità hanno preso in consegna la situazione per le verifiche del caso.

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