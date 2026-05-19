Cani abbandonati nel degrado | uno muore

In una frazione del comune, un intervento congiunto tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha scoperto un caso di maltrattamento animale. Durante le operazioni, sono stati trovati diversi cani abbandonati in condizioni di degrado. Uno di questi cani era in gravi condizioni e successivamente è deceduto. La scoperta ha portato all’apertura di un procedimento legale contro i responsabili del maltrattamento e dell’abbandono.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un intervento congiunto tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha portato alla luce un grave caso di maltrattamento animale in una frazione del comune. L’operazione, scattata nella mattinata di giovedì scorso e protrattasi per l’intera giornata, ha visto collaborare con successo il personale della Polizia Locale e i carabinieri della stazione di Camugnano, supportati dai tecnici del servizio veterinario dell’ Azienda Usl di Vergato. L’allarme è partito grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, insospettiti dalle cattive condizioni dei cani all’interno di un’area privata situata in una zona piuttosto lontana dall’abitato. Giunti sul posto per una verifica, gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario desolante: un lupoide e un meticcio giacevano esausti e in uno stato di gravissima denutrizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani abbandonati nel degrado: uno muore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho trovato un cane abbandonato per strada Sullo stesso argomento Leggi anche: Manfredonia – Siponto: cani abbandonati nel solito cartone… Leggi anche: "Rifiuti abbandonati, vie nel degrado". L’indignazione corre sui social Cani abbandonati nel degrado: uno muoreUn intervento congiunto tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha portato alla luce un grave caso di maltrattamento animale in una frazione del comune. L’operazione, scattata nella mattinata di ... ilrestodelcarlino.it Cuccioli tra degrado e feci: scoperto allevamento abusivo con 40 cani destinati alla venditaIn un allevamento abusivo di cani i cuccioli vivevano tra sporco e sofferenza: la scoperta dopo settimane di controlli ... amoreaquattrozampe.it