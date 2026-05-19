Cani abbandonati nel degrado | uno muore

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una frazione del comune, un intervento congiunto tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha scoperto un caso di maltrattamento animale. Durante le operazioni, sono stati trovati diversi cani abbandonati in condizioni di degrado. Uno di questi cani era in gravi condizioni e successivamente è deceduto. La scoperta ha portato all’apertura di un procedimento legale contro i responsabili del maltrattamento e dell’abbandono.

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Un intervento congiunto tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha portato alla luce un grave caso di maltrattamento animale in una frazione del comune. L’operazione, scattata nella mattinata di giovedì scorso e protrattasi per l’intera giornata, ha visto collaborare con successo il personale della Polizia Locale e i carabinieri della stazione di Camugnano, supportati dai tecnici del servizio veterinario dell’ Azienda Usl di Vergato. L’allarme è partito grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, insospettiti dalle cattive condizioni dei cani all’interno di un’area privata situata in una zona piuttosto lontana dall’abitato. Giunti sul posto per una verifica, gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario desolante: un lupoide e un meticcio giacevano esausti e in uno stato di gravissima denutrizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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