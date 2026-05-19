Camugnano cani lasciati morire di fame in un recinto isolato | denunciata la proprietaria
Una segnalazione ha portato all’attenzione delle autorità la scoperta di cani lasciati senza cibo in un recinto isolato in una frazione del comune di Camugnano, sull’Appennino bolognese. Alcuni passanti hanno notato il silenzio totale e le condizioni di abbandono degli animali, che si trovavano in un’area privata distante dalle abitazioni. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamenti e abbandono degli animali. Le forze dell’ordine hanno già provveduto a intervenire sul posto per verificare la situazione.
A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, colpiti dal silenzio irreale e dalle condizioni in cui apparivano i cani all’interno di un’area privata isolata, lontana dalle case, in una frazione del comune di Camugnano, sull’Appennino bolognese. Quando giovedì scorso gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
A Lucca recuperati 27 cani lasciati a morire tra fango ed escrementi: l’intervento di LAV e CarabinieriSulle colline di Lucca, la LAV e i Carabinieri hanno recuperato 27 cani che vivevano in pessime condizioni psicofisiche e ridotti alla fame.
Cavallina maltrattata. Denunciata la proprietariaSenza acqua, senza cibo, lasciata per mesi in condizioni estreme fino a non avere più possibilità di salvarsi.
Pontecorvo,15 cani morti nel bosco: Sono stati avvelenatiQuindici cani avvelenati e lasciati morire. È l'orrore avvenuto a Pontecorvo, in contrada Tordoni, dove una famiglia che deteneva i quindici animali ha fatto la triste scoperta. In un primo momento ne ... ilmattino.it
Cani lasciati morire. La scoperta dei carabinieriUna situazione di presunto grave maltrattamento e abbandono di animali è venuta alla luce nella frazione di Burana, scatenando indignazione e mobilitando le autorità. L’intervento dei Carabinieri ... ilrestodelcarlino.it