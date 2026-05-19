Camugnano cani lasciati morire di fame in un recinto isolato | denunciata la proprietaria

Una segnalazione ha portato all’attenzione delle autorità la scoperta di cani lasciati senza cibo in un recinto isolato in una frazione del comune di Camugnano, sull’Appennino bolognese. Alcuni passanti hanno notato il silenzio totale e le condizioni di abbandono degli animali, che si trovavano in un’area privata distante dalle abitazioni. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamenti e abbandono degli animali. Le forze dell’ordine hanno già provveduto a intervenire sul posto per verificare la situazione.

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