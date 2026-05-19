A Campobasso si sono svolti i funerali di un ufficiale dei Carabinieri che ha servito per quarant’anni. Durante la cerimonia, i colleghi e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno reso omaggio alla sua lunga carriera e al contributo dato nel settore. La Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura ha avuto un ruolo importante nel suo operato, collaborando con lui in molte indagini. La salma è stata accompagnata al cimitero in un corteo con bandiere e appelli di rispetto.

? Punti chiave Chi sono i colleghi che hanno onorato il suo lavoro?. Come ha influenzato la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura?. Perché il colonnello Di Santo ha voluto sottolineare il suo impegno?. Quale eredità professionale lascia alla squadra di Campobasso?.? In Breve Il comandante Luigi Di Santo ha lodato la professionalità del militare.. Il luogotenente Francesco Fraioli ha sottolineato il valore umano del collega.. Tancredi ha operato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura.. Le autorità hanno consegnato una medaglia ricordo dell'Arma durante la cerimonia.. Dopo più di quarant’anni di servizio nell’Arma, l’appuntato scelto Leonardo Tancredi ha lasciato il ruolo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso in occasione di una cerimonia di commiato ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso, l’omaggio ai Carabinieri: addio a Tancredi dopo 40 anni

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