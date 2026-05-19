Campionati nazionali universitari chi sono gli studenti-atleti dell' UniFg | Faremo una degna figura
Martedì 19 maggio si è svolta la cerimonia di presentazione degli studenti-atleti dell’Università di Foggia, pronti a partecipare ai Campionati Nazionali Universitari. Si tratta di un evento annuale che coinvolge rappresentanti delle università italiane in diverse discipline sportive. Durante l’evento sono stati presentati i nomi degli studenti che gareggeranno nelle prossime competizioni, con l’obiettivo di rappresentare l’ateneo al meglio. La loro partecipazione è considerata un momento importante per lo sport universitario italiano.
Si è tenuta questa mattina, martedì 19 maggio, la tradizionale cerimonia di presentazione degli studenti-atleti dell’Università di Foggia che prenderanno parte ai prossimi Campionati Nazionali Universitari, appuntamento tra i più importanti dello sport accademico italiano. L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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