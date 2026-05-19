Campionati nazionali universitari chi sono gli studenti-atleti dell' UniFg | Faremo una degna figura

Martedì 19 maggio si è svolta la cerimonia di presentazione degli studenti-atleti dell’Università di Foggia, pronti a partecipare ai Campionati Nazionali Universitari. Si tratta di un evento annuale che coinvolge rappresentanti delle università italiane in diverse discipline sportive. Durante l’evento sono stati presentati i nomi degli studenti che gareggeranno nelle prossime competizioni, con l’obiettivo di rappresentare l’ateneo al meglio. La loro partecipazione è considerata un momento importante per lo sport universitario italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui