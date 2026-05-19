Campionati Assoluti di canottaggio | quasi mille atleti e più di 400 equipaggi a Piediluco

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si è svolta in Umbria la competizione nazionale di canottaggio, coinvolgendo circa mille atleti e oltre 400 equipaggi provenienti da diverse regioni. La gara si è tenuta sulle acque di Piediluco, attirando appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto confronti tra diverse categorie e discipline, con atleti che hanno gareggiato in singolo, doppio e in imbarcazioni più numerose. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per il panorama sportivo locale e nazionale.

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Piediluco, piccolo borgo in provincia di Terni, ha ospitato nel weekend appena trascorso i Campionati Italiani Assoluti di canottaggio. Il fine settimana ha visto la partecipazione di quasi mille atleti in forza a 107 società a bordo di 431 equipaggi che formano la creme del canottaggio italiano, con il Gruppo Olimpico, l’U19, pronta a partecipare agli Europei di categoria in Germania in programma la settimana successiva, e il Gruppo Paralimpico reduce dalla bella trasferta internazionale in terra di Francia, a Vaires-sur-Marne. I Canottieri delle Fiamme Gialle hanno portato a casa cinque titoli nazionali: quattro ori conquistati dalla categoria Senior a cui si aggiunge il primo storico titolo italiano nella categoria Pararowing PR1 grazie a Giacomo Perini nel singolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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