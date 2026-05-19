Campi a Maietta e soci Tensione dopo il bando

A Casalecchio si è verificato un cambio di gestione degli impianti sportivi dedicati al calcio, con alcune tensioni legate alla pubblicazione del nuovo bando. Nei giorni scorsi, i campi di Maietta e soci sono stati oggetto di discussioni tra le parti coinvolte, mentre si attendeva l’assegnazione ufficiale. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli operatori locali, in attesa di conoscere le decisioni definitive relative alla futura gestione degli impianti.

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Passaggio di mano nella gestione degli impianti sportivi di calcio a Casalecchio, con qualche polemica. Dall’inizio di maggio lo storico stadio Nobile, sorto nella zona Tripoli almeno 100 anni fa, lo stadio Veronesi in zona Allende, sede del Casalecchio Calcio 1921 fino a quando non è stato sciolto qualche anno fa, e il campo di San Biagio, ristrutturato nell’estate 2025, sono stati assegnati alla società MaCoSi, costituita da tre calciatori professionisti, Domenico Maietta, Francesco Cosenza e Sebastiano Siviglia, che se n’è aggiudicata la gestione per dieci anni nel recente bando indetto dal Comune. Con lo stesso bando gli impianti calcistici di Ceretolo rimangono in gestione alla Polisportiva Ceretolese, che li cura da più di 50 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campi a Maietta e soci. Tensione dopo il bando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un bando per gestire tre campi sportiviUn bando per l’affidamento in gestione dei campi sportivi di Comeana, Poggio alla Malva e Seano. Vigili del Fuoco: al via i “Campi Giovani” 2026, aperto il bando per 366 ragazziIl progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi, suddivisi in due turni settimanali: Primo turno: dal 5 all’11 luglio 2026 – Secondo turno: dal...