Camion tampona apecar diversi feriti | uomo in ospedale

Questa mattina, in via Zeccagnuolo, si è verificato un incidente tra un camion e un apecar. La polizia municipale di Pagani sta attualmente svolgendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato alcuni feriti in ospedale. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui feriti o sulle circostanze dello scontro.

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