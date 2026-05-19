Camion tampona apecar diversi feriti | uomo in ospedale
Questa mattina, in via Zeccagnuolo, si è verificato un incidente tra un camion e un apecar. La polizia municipale di Pagani sta attualmente svolgendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato alcuni feriti in ospedale. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui feriti o sulle circostanze dello scontro.
La polizia municipale di Pagani sta indagando su di un incidente avvenuto questa mattina, in via Zeccagnuolo, tra un camion e un apecar. Quest'ultimo sarebbe stato tamponato dal mezzo pesante. Diversi i feriti, uno in particolare trasferito in ospedale in codice rosso.Il sinistroL'incidente si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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