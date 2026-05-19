Camilla Sgambato entra nella segreteria regionale del Partito Democratico
Camilla Sgambato è entrata a far parte della segreteria regionale del Partito Democratico. La notizia è stata comunicata dalla stessa ex parlamentare di Santa Maria Capua Vetere, che ha anche espresso gratitudine nei confronti del segretario regionale per la nomina. Sgambato, candidata alle ultime elezioni regionali, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel nuovo ruolo, senza fornire ulteriori dettagli sui compiti o le modalità di incarico.
. Lo rende noto la stessa ex parlamentare di Santa Maria Capua Vetere, candidata alle ultime elezioni regionali, che ha ringraziato il segretario regionale Piero De Luca per la nomina. Una scelta che valorizza “oltre che la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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