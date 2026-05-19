Camilla Sgambato entra nella segreteria regionale del Partito Democratico

Camilla Sgambato è entrata a far parte della segreteria regionale del Partito Democratico. La notizia è stata comunicata dalla stessa ex parlamentare di Santa Maria Capua Vetere, che ha anche espresso gratitudine nei confronti del segretario regionale per la nomina. Sgambato, candidata alle ultime elezioni regionali, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel nuovo ruolo, senza fornire ulteriori dettagli sui compiti o le modalità di incarico.

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