Camera Penale della Romagna Licia Zanetti eletta presidente | le priorità del biennio tra carceri e uffici giudiziari in stallo
La Camera Penale della Romagna ha annunciato la nomina di Licia Zanetti come nuova presidente. L'associazione, che riunisce circa 180 avvocati iscritti nei circondari di Forlì-Cesena e Ravenna, ha comunicato le linee guida per il prossimo biennio. Tra le questioni principali ci sono le condizioni delle carceri e lo stato di stallo degli uffici giudiziari. La nomina si inserisce in un momento di attenzione verso le problematiche legate al sistema penale locale.
Cambio al vertice della Camera Penale della Romagna, l’associazione aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane che conta circa 180 avvocati iscritti nei circondari di Forlì-Cesena e Ravenna. L’assemblea ordinaria, riunitasi lo scorso 14 maggio presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
03/02/2026 - Antonio di Pietro Convegno su Riforma Giustizia Si per un giusto processo
Sullo stesso argomento
Per la prima volta una donna guida la Camera Penale di Rimini, eletta presidente l’avvocata CasaliL’avvocata Tiziana Casali è la nuova presidente della Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”, aderente all’Unione Camere Penali Italiane.
Franco Perolino è il nuovo presidente della Camera Penale di PescaraAl termine di un'assemblea straordinariamente partecipata, sintomo di grande vitalità della Camera Penale, (ha votato oltre l’80% degli iscritti) è...
Per la prima volta una donna guida la Camera Penale di Rimini, eletta presidente l’avvocata Casali #Rimini facebook
Camera penale incontro in largo MenottiAderendo all’iniziativa 129 piazze per il sì promossa dall’Unione delle Camere Penali, anche i rappresentanti della Camera Penale di Pisa il prossimo 20 dicembre scenderanno in piazza e precisamente ... lanazione.it
Camera penale. Presentato anche a Pisa il comitato del sìNasce anche a Pisa il comitato della Camera penale per il sì alla riforma della Giustizia. Appuntamento il 10 dicembre dalle 15 alle 19 all’auditorium Toniolo dell’Opera della primaziale di Pisa in ... lanazione.it