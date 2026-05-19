Camera Penale della Romagna Licia Zanetti eletta presidente | le priorità del biennio tra carceri e uffici giudiziari in stallo

La Camera Penale della Romagna ha annunciato la nomina di Licia Zanetti come nuova presidente. L'associazione, che riunisce circa 180 avvocati iscritti nei circondari di Forlì-Cesena e Ravenna, ha comunicato le linee guida per il prossimo biennio. Tra le questioni principali ci sono le condizioni delle carceri e lo stato di stallo degli uffici giudiziari. La nomina si inserisce in un momento di attenzione verso le problematiche legate al sistema penale locale.

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