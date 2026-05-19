Cambio dei microinfusori per i diabetici pugliesi audizione in Regione | A rischio la continuità terapeutica
In Puglia, più di 400 persone con diabete di tipo 1, tra adulti e bambini, sono chiamate a sostituire i microinfusori di insulina forniti dalle Asl. La gara d’appalto regionale, bandita nel 2024 e conclusa recentemente, ha portato alla selezione di nuovi fornitori. Questa situazione ha portato all’audizione in Regione, dove è stato evidenziato che il cambio potrebbe mettere a rischio la continuità delle cure per i pazienti coinvolti. La questione riguarda principalmente i criteri di assegnazione e le tempistiche di sostituzione.
“In Puglia oltre 400 pazienti con diabete di tipo 1, adulti e bambini (tranne in casi eccezionali per esigenze cliniche documentate) devono cambiare il microinfusore d’insulina fornito dalle Asl perché la gara d’appalto regionale (bandita nel 2024 ma conclusa solo qualche mese fa) ha selezionato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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