Cambio dei microinfusori per i diabetici pugliesi audizione in Regione | A rischio la continuità terapeutica

In Puglia, più di 400 persone con diabete di tipo 1, tra adulti e bambini, sono chiamate a sostituire i microinfusori di insulina forniti dalle Asl. La gara d’appalto regionale, bandita nel 2024 e conclusa recentemente, ha portato alla selezione di nuovi fornitori. Questa situazione ha portato all’audizione in Regione, dove è stato evidenziato che il cambio potrebbe mettere a rischio la continuità delle cure per i pazienti coinvolti. La questione riguarda principalmente i criteri di assegnazione e le tempistiche di sostituzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui