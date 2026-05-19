Cambiano le nuove tariffe per i servizi ai disabili Lega e FdI | Evitata una stangata

Le nuove tariffe per i servizi destinati alle persone con disabilità sono state aggiornate, con le parti politiche di Lega e Fratelli d’Italia che affermano di aver evitato un aumento eccessivo dei costi. Secondo quanto dichiarato, si è riusciti a impedire un innalzamento significativo delle quote di compartecipazione per le famiglie con un Isee tra i 25mila e i 40mila euro. La modifica riguarda i servizi residenziali e interessa le famiglie appartenenti al ceto medio.

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