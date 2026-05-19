Cambiano le nuove tariffe per i servizi ai disabili Lega e FdI | Evitata una stangata

Da forlitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove tariffe per i servizi destinati alle persone con disabilità sono state aggiornate, con le parti politiche di Lega e Fratelli d’Italia che affermano di aver evitato un aumento eccessivo dei costi. Secondo quanto dichiarato, si è riusciti a impedire un innalzamento significativo delle quote di compartecipazione per le famiglie con un Isee tra i 25mila e i 40mila euro. La modifica riguarda i servizi residenziali e interessa le famiglie appartenenti al ceto medio.

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“Abbiamo evitato l’innalzamento esponenziale delle quote di compartecipazione nei servizi residenziali alle famiglie con disabili collocabili nel cosiddetto ceto medio, ovvero con un Isee che va dai 25.000 ai 55.000 euro circa": così in una nota Albert Bentivogli (Lega) e Gabriella Fagnoli (FdI). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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