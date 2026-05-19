Calciomercato Roma sondaggio per Pinamonti | sfida al Napoli

La Roma ha iniziato i primi contatti ufficiali per l'acquisto di Andrea Pinamonti, puntando a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La società ha avviato un sondaggio per valutare la disponibilità dell’attaccante, in un mercato che vede anche il Napoli interessato allo stesso giocatore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui passaggi successivi o sui tempi delle trattative. La situazione rimane in fase esplorativa, senza conferme ufficiali sulle cifre o sulle offerte.

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