Calciomercato Roma sondaggio per Pinamonti | sfida al Napoli
La Roma ha iniziato i primi contatti ufficiali per l'acquisto di Andrea Pinamonti, puntando a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La società ha avviato un sondaggio per valutare la disponibilità dell’attaccante, in un mercato che vede anche il Napoli interessato allo stesso giocatore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui passaggi successivi o sui tempi delle trattative. La situazione rimane in fase esplorativa, senza conferme ufficiali sulle cifre o sulle offerte.
La Roma ha ufficialmente avviato i primi contatti esplorativi per Andrea Pinamonti, muovendo i primi passi concreti per ridisegnare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza giallorossa ha effettuato un sondaggio approfondito per raccogliere informazioni dettagliate sul centravanti classe 1999, individuato come un profilo ideale per assecondare le richieste tattiche del tecnico Gian Piero Gasperini. Come rivelato in esclusiva dal portale specializzato tuttomercatoweb.com, l’operazione si inserisce in una pianificazione di mercato più ampia che vedrà l’attacco capitolino subire i cambiamenti più radicali dell’intera rosa, sebbene la concorrenza sia già agguerrita data la forte presenza del Napoli sul giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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