L'Inter si prepara a rinforzare la rosa con alcuni acquisti al termine della stagione. Tra i nomi presi in considerazione dal direttore sportivo c’è Federico Chiesa, attualmente in uscita dal Liverpool. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per il mercato, con particolare attenzione alla possibilità di portare in rosa l’attaccante italiano, che avrebbe manifestato interesse a tornare nel campionato nazionale. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri club europei, ma l’Inter sembra essere in prima fila.

L’Inter di Cristian Chivu studia diversi colpi per rinforzare la rosa al termine della stagione. Tra i nomi valutati dal romeno spicca quello di Federico Chiesa in uscita dal Liverpool, con l’Italia che rappresenterebbe per lui la meta più gradita. Come affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esterno avrebbe chiesto la cessione al suo club visto il poco spazio che ha avuto in stagione. Per l’Inter, Chiesa potrebbe rappresentare un’opportunità a basso costo per migliorare la qualità dell’attacco di Cristian Chivu. L’ex Juventus vuole dimostrare di essere ancora fondamentale e decisivo, ed è pronto a giocarsi le sue carte in nerazzurro per tornare ad alti livelli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Calciomercato Inter, suggestione Chiesa: Chivu pronto a rilanciarlo

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