Calcio Napoli-Conte sarà addio | due nomi su tutti per sostituirlo

Il rapporto tra l'allenatore e la squadra di calcio non prosegue oltre questa stagione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo due annate caratterizzate da risultati positivi, si afferma che ci sarebbero due nomi principali per la successione. La notizia viene diffusa in un momento di cambiamenti per il club, che sembra aver deciso di non rinnovare il contratto con l’attuale tecnico. La decisione, però, non è ancora ufficiale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Antonio Conte e il Calcio Napoli sarebbe arrivato ai titoli di coda nonostante i risultati ottenuti in due stagioni. Il club azzurro starebbe già valutando i possibili sostituti per la panchina. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Calcio Napoli sembra sempre più vicino alla conclusione. A rilanciare le indiscrezioni è la Gazzetta dello Sport, che parla di segnali ormai evidenti di una possibile separazione tra il tecnico e il club azzurro al termine della stagione. L’esperienza dell’allenatore sulla panchina azzurra sarebbe comunque destinata a chiudersi con risultati importanti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Antonio Conte lascia il Napoli: a fine stagione sarà addio al club di De Laurentiis

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