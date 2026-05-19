Calcio l' Albania si affida al trentino Maran

L’Albania ha annunciato di aver scelto il tecnico italiano Rolando Maran come nuovo commissario tecnico della nazionale. La decisione è stata comunicata dai vertici della Federcalcio locale nelle ultime ore. L’obiettivo principale del nuovo allenatore è portare la squadra a qualificarsi per i prossimi Mondiali. Maran, originario del Trentino, subentra a un predecessore e si prepara ad affrontare questa sfida. La selezione albanese si prepara a un percorso importante sotto la guida del tecnico italiano.

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