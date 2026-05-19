Calcio l' Albania si affida al trentino Maran

Da trentotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, la Federcalcio albanese ha annunciato l’ingaggio di Rolando Maran come nuovo commissario tecnico della nazionale. Maran, originario del Trentino, prende il posto precedente e avrà il compito di guidare la squadra verso l’obiettivo di qualificarsi ai prossimi Mondiali. La scelta arriva in un momento cruciale, con la Federazione che punta a migliorare le prestazioni e raggiungere un traguardo importante nel calcio internazionale.

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Sarà il trentino Rolando Maran il nuovo commissario tecnico dell’Albania. L’annuncio è stato fatto nelle scorse ore dai vertici della Federcalcio di Tirana che ha fissato un obiettivo importante e una sfida intrigante per l’allenatore nostrano: partecipare ai Mondiali.Sarebbe una prima volta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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