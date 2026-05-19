Calcio l' Albania si affida al trentino Maran

Nelle ultime ore, la Federcalcio albanese ha annunciato l’ingaggio di Rolando Maran come nuovo commissario tecnico della nazionale. Maran, originario del Trentino, prende il posto precedente e avrà il compito di guidare la squadra verso l’obiettivo di qualificarsi ai prossimi Mondiali. La scelta arriva in un momento cruciale, con la Federazione che punta a migliorare le prestazioni e raggiungere un traguardo importante nel calcio internazionale.

Sarà il trentino Rolando Maran il nuovo commissario tecnico dell’Albania. L’annuncio è stato fatto nelle scorse ore dai vertici della Federcalcio di Tirana che ha fissato un obiettivo importante e una sfida intrigante per l’allenatore nostrano: partecipare ai Mondiali.Sarebbe una prima volta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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