Un episodio si è verificato a Cagliari, dove l’assessora è stata aggredita mentre si trovava in auto. Secondo quanto riferito, un uomo a bordo di una Citroen rossa avrebbe inseguito il veicolo, provocando frenate improvvise. Il conducente dell’auto dell’assessora sarebbe riuscito a evitare un tamponamento a catena grazie a manovre rapide e precise. La dinamica dell’accaduto è al centro di un’inchiesta, che sta cercando di chiarire i motivi di questa condotta.

? Punti chiave Chi è l'uomo sulla Citroen rossa che ha inseguito l'assessora?. Come ha fatto il conducente a evitare un tamponamento a catena?. Perché l'aggressione sembra essere una strategia per una truffa?. Cosa è successo alla cagnolina Nala durante la frenata brusca?.? In Breve Identikit sospettato: uomo con capelli rasati e occhiali scuri su Citroen rossa.. Possibile truffa del falso incidente per estorcere denaro alla vittima.. La cagnolina Nala è caduta dal seggiolino per l'impatto della frenata.. L'aggressione sull'Asse Mediano di Cagliari solleva rischi per i pendolari.. L’assessora di Selargius Rita Ragatzu ha rischiato la vita ieri mattina sull’Asse Mediano di Cagliari dopo un inseguimento mirato da parte di un automobilista che ha tentato di provocare un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, l’assessora Ragatzu aggredita in auto: frenate brusche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caso Ragatzu: l’ex calciatore nega i maltrattamenti in aula? Cosa sapere Daniele Ragatzu nega le accuse di maltrattamenti in aula al tribunale di Tempio Pausania.

Incidente per il sindaco e l'assessora: auto fuori strada. E spunta anche l'alcoltestUn incidente violento, con l’auto che finisce fuori strada, ribaltandosi su un lato e sbattendo contro un palo.