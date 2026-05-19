Cacciari | Sinner imbattibile perché non gioca con Federer Nadal e Djokovic Più bravi più classe
Il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha commentato la situazione nel mondo del tennis, affermando che il giovane tennista italiano non avrebbe chance contro i campioni storici. Secondo Cacciari, Sinner perderebbe contro Federer e Nadal perché questi ultimi sono più bravi e possiedono maggiore classe. La discussione si concentra sulle differenze tra i vari livelli di competizione e sulla percezione delle capacità del giovane atleta rispetto ai grandi nomi del passato.
Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari non ha dubbi: "Sinner perderebbe con Federer e Nadal. Erano certamente più bravi, avevano più classe". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sapete perché parla così? Si dice per partito preso. È schierato. Lui novax, se deve scegliere tra #Djokovic e #Sinner sceglie il novax e denigra l'altro. I novax devono per statuto mentale sminuire chi non è come loro. #cacciari x.com
? Siete d’accordo con quanto detto da Cacciari su Sinner ? La natura umana comporta che quando nel pensare in comune, cioè nel comunicare opinioni, A si accorge che i pensieri di B sul medesimo oggetto divergono dai suoi, egli non va per prima cos facebook
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