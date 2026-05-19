Cacciari | Sinner imbattibile perché non gioca con Federer Nadal e Djokovic Più bravi più classe

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha commentato la situazione nel mondo del tennis, affermando che il giovane tennista italiano non avrebbe chance contro i campioni storici. Secondo Cacciari, Sinner perderebbe contro Federer e Nadal perché questi ultimi sono più bravi e possiedono maggiore classe. La discussione si concentra sulle differenze tra i vari livelli di competizione e sulla percezione delle capacità del giovane atleta rispetto ai grandi nomi del passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari non ha dubbi: "Sinner perderebbe con Federer e Nadal. Erano certamente più bravi, avevano più classe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cacciari senza filtri su Sinner (VIDEO): “Federer, Nadal e Djokovic erano più bravi e con più classe, con loro al massimo livello perderebbe. Domina perchè il livello è…”Il filosofo Massimo Cacciari è intervenuto alla trasmissione radiofonica (Radio 1) “Un giorno da pecora“, dove ha parlato anche del tennista azzurro...

Sinner prosegue la rincorsa ai 15000 punti! Nadal e Federer nel mirino, più lontano DjokovicRecord su record per Jannik Sinner, con obiettivi sempre più ambiziosi all’orizzonte.

cacciari sinner imbattibile perchéCacciari: Sinner imbattibile perché non gioca con Federer, Nadal e Djokovic. Più bravi, più classeIl filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari non ha dubbi: Sinner perderebbe con Federer e Nadal. Erano certamente più bravi, avevano più classe. Leggi le notizie prima degli altri. Porta F ... fanpage.it

cacciari sinner imbattibile perchéMassimo Cacciari storce il naso sulle vittorie di Sinner: Livello basso, perderebbe contro Federer e NadalNon si può piacere a tutti. Jannik Sinner è ormai sulla bocca di tutti dopo l’ultima vittoria agli Internazionali d'Italia. Cinquant’anni dopo Adriano ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web