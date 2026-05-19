Cacciari | Sinner imbattibile perché non gioca con Federer Nadal e Djokovic Più bravi più classe

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha commentato la situazione nel mondo del tennis, affermando che il giovane tennista italiano non avrebbe chance contro i campioni storici. Secondo Cacciari, Sinner perderebbe contro Federer e Nadal perché questi ultimi sono più bravi e possiedono maggiore classe. La discussione si concentra sulle differenze tra i vari livelli di competizione e sulla percezione delle capacità del giovane atleta rispetto ai grandi nomi del passato.

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari non ha dubbi: "Sinner perderebbe con Federer e Nadal. Erano certamente più bravi, avevano più classe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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