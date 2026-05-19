Dopo il suo successo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si conferma tra i principali protagonisti del tennis mondiale, mantenendo la vetta del ranking ATP. Tuttavia, il filosofo ha commentato la sua prestazione, affermando che, pur essendo straordinario, Sinner non raggiunge il livello di Federer e Nadal, che definisce superiori. Il giudizio si inserisce in un dibattito più ampio sulla posizione del giovane atleta rispetto a grandi campioni del passato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il commento del filosofo dopo il trionfo di Roma. Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale e a consolidare il primo posto nel ranking ATP. Nonostante il momento straordinario attraversato dall’azzurro, Massimo Cacciari invita però a evitare paragoni troppo affrettati con le leggende del passato. Intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, il filosofo ha riconosciuto il valore di Sinner, definendolo “un campione eccezionale”, ma ha precisato che, a suo giudizio, non può ancora essere accostato a fuoriclasse come Roger Federer e Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cacciari ridimensiona Sinner: “Straordinario, ma Federer e Nadal erano superiori”

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