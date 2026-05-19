Cabras il programma per Santa Maria | riti e processioni dal 23 al 25

Dal 23 al 25 si svolgerà a Cabras il tradizionale programma dedicato a Santa Maria, con una serie di riti e processioni che coinvolgono la comunità locale. Durante questa manifestazione, sarà presente un concerto con musica rock degli ACDC, che si terrà sul palco principale. La storia della Gran Torre sarà al centro di alcuni eventi, che si collegheranno ai riti religiosi con specifici momenti di commemorazione e tradizione. La manifestazione comprende anche altre iniziative culturali e religiose diffuse nel paese.

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? Punti chiave Chi porterà il rock degli ACDC sul palco di Cabras?. Come si collegano i riti religiosi alla storia della Gran Torre?. Quali momenti segneranno il culmine della devozione per la patrona?. Dove si svolgeranno le serate dedicate alla musica sarda e pop?.? In Breve Sabato 23 maggio Chris Slade e gli Ympossibili animano la serata musicale.. Domenica 24 maggio Fantasias De Ballos e Nostalgia 90 propongono musica e balli.. Lunedì 25 maggio il gruppo Frores si esibisce prima dei fuochi alle 23:00.. Tradizione legata al passaggio storico del simulacro dalla Gran Torre alla Pieve.. Il comitato organizzatore di Cabras ha definito il programma per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, con una serie di appuntamenti che spaziano dalla liturgia alla musica dal vivo tra il 23 e il 25 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cabras, il programma per Santa Maria: riti e processioni dal 23 al 25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sambuca di Sicilia, riti e processioni: il programma dal Venerdì Santo al lunedì dell'AngeloEntrano nel vivo i riti della Settimana Santa a Sambuca di Sicilia con un programma che, a partire da venerdì 3 aprile, accompagna fedeli e... Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della PassioneUn calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle... Cabras, conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore della patrona Santa Maria AssuntaSarà presente il cardinale Arrigo Miglio e l'abate padre Luigi Tiana ... msn.com Cabras, il voto è stato sciolto: i mille Scalzi riportano il simulacro in Santa MariaSembra che vogliano portare il loro Santo in salvo, corrono velocissimi pur di metterlo subito al sicuro per un altro anno intero. Una missione che per gli Scalzi di Cabras è un dovere, un onore, un ... unionesarda.it