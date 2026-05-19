Buon compleanno Andrea Pirlo Lorenzo Porrà Ezio Nocera…

Nella giornata di oggi, molte persone festeggiano il loro compleanno, tra cui figure note nel mondo dello sport e dello spettacolo. Tra loro ci sono ex calciatori e giornalisti, che vengono ricordati per le rispettive carriere e contributi pubblici. L'elenco include alcuni nomi già noti al pubblico, come Pirlo e Porrà, accompagnati da altri meno noti ma comunque presenti nel mondo mediatico e sportivo. La ricorrenza coinvolge anche personalità legate alla televisione e all’atletica leggera.

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Buon compleanno Ezio Nocera, Andrea Pirlo, Lorenzo Porrà, Laura Freddi, Livio Berruti, Marco Taradash, Silvana Lazzarino, Michele Placido, Grace Jones, Vittorio Grilli, Filippo Galli, Federica Guidi, Alessandro Naccarato, Matteo Biffoni, Giulia Bevilacqua, Diego Forlan, Victor Ibarbo, Flavio Parenti, Isabella Ragonese, Michela Coppa, Alessandro Lambrughi, Michele Camporese, Kevin Bonifazi. Oggi 19 maggio compiono gli anni: Ezio Nocera, artista, fotografo; Lorenzo Porrà, esploratore; Silvana Lazzarino, ex tennista; Leopolda Predaroli, schermitrice; Dino Madaudo, politico; Livio Berruti, ex atleta; Franco Bastelli, cantante; Roberto Pinza, politico; Anselmo Guido Pecorari, arcivescovo; Michele Placido, attore, regista, sceneggiatore; Daniele Menozzi, storico delle religioni; Saverio Sani, orientalista, linguista, storico religioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Andrea Pirlo, Lorenzo Porrà, Ezio Nocera… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCHERZO CRUDELE: CI DIMENTICHIAMO DEL COMPLEANNO DEL CAPO DELLO SNACK CLUB LOLLO E LUI SI ARRABBIA Sullo stesso argomento Buon compleanno Ilary Blasi, Francesco Porrà, Beba Loncar…Buon compleanno Francesco Porrà, Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura... Buon compleanno Mauro Porrà, Zdenek Zeman, Gian Pieretti…Buon compleanno Zdenek Zeman, Mauro Porrà, Andrew Howe, Fulvio Grimaldi, Paolo Casarin, Gian Pieretti, Carmelo Barbagallo, Emilio Estevez, Daniele... andrea statti (@andreastatti) / Posts / X x.com Andrea Pirlo alla figlia Angela: Tanti auguri a te che da 18 anni mi rendi un papà orgogliosoVedere i propri figli diventare grandi provoca un misto di commozione e felicità. Queste emozioni si leggono chiaramente nello sguardo di Andrea Pirlo, 45 anni, mentre stringe a sé la sua ... vanityfair.it Dal calcio al green passando per l'azienda agricola, tutto sulla vita del campioneAndrea Pirlo oggi compie 45 anni. Nato a Flero, in provincia di Brescia, nel 1979, l'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus è oggi l'allenatore della Sampdoria. Pirlo è stato un campione della ... gazzetta.it