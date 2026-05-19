Le storie più belle dei grandi sportivi sono quelle dei loro padri. Gianluigi Buffon, ospite del podcast Smash&Cash, ha raccontato l’aneddoto della Porsche restituita per consiglio paterno. Una piccola lezione di sobrietà che il numero uno della Nazionale italiana porta con sé dai tempi di Carrara, prima ancora di diventare leggenda. “I primi soldi veri li ho fatti a 17 anni”. Buffon debutta in Serie A il 19 novembre 1995 a 17 anni con la maglia del Parma. Da quel momento, la sua vita cambia. Ma il rapporto con i soldi resta volutamente periferico: “Il soldo per me non è mai stato un tema”, dice nel podcast condotto da Nicolas Nati, fondatore di Akka Italy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon, lo sfizio della Porsche durato un anno: “Mio padre la vide e mi disse ‘Gigi, anche meno, ridiamola indietro'”

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