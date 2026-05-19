Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver danneggiato dieci automobili in via Malta. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il giovane, che si era allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il 28enne ha precedenti penali e si trovava già noto alle forze dell’ordine. La dinamica del raid e le modalità di fuga sono ancora oggetto di indagine. La polizia sta verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

? Domande chiave Come ha fatto il 28enne a sfuggire inizialmente alla polizia?. Quali sono i precedenti penali del giovane arrestato in via Malta?. Perché il Questore ha deciso di revocare subito il permesso di soggiorno?. Come hanno fatto i residenti a facilitare l'arresto del sospettato?.? In Breve Oltre dieci vetture danneggiate tra via Malta e le zone limitrofe.. Il Questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno.. Soggetto gambiano con precedenti per armi e stupefacenti fermato al Parco Tarello.. Procedura di espulsione dal territorio nazionale avviata dopo la detenzione dell'arrestato.. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Squadra Volante della Questura di Brescia dopo aver danneggiato oltre dieci auto in sosta tra via Malta e le vie limitrofe, prima di tentare la fuga verso il Parco Tarello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, arrestato 28enne dopo il raid contro 10 auto in via Malta

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