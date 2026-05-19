Branco di giovani seminò il terrore richiesto il processo per la gang del bosco

Un gruppo di giovani ha causato un’ondata di violenza che si è estesa nel tempo e nello spazio, lasciando tracce evidenti di comportamenti aggressivi. Le azioni sono state riprese e condivise sui social media, mostrando chiaramente l’intensità e la natura delle violenze. La procura ha avviato un procedimento giudiziario contro questa presunta “gang del bosco”, accusata di aver seminato il terrore nella zona. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale volto a fare luce sulle responsabilità.

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