In questa settimana, le iniziative organizzate per sensibilizzare sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) culmineranno domenica con la corsa denominata Brain Run. Non sarà presente Fausto Chioini, ma il suo nome rimarrà comunque legato all’evento, che raccoglie l’attenzione di chi ha contribuito a organizzarlo. La manifestazione si svolge nel nome di questa malattia, con l’obiettivo di raccogliere fondi e diffondere consapevolezza. I partecipanti si preparano a correre, portando avanti il messaggio di solidarietà.

Fausto Chioini non ci sarà ma, in questa settimana, il pensiero di tutti quelli che hanno organizzato le iniziative per accendere i riflettori sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) che sfoceranno, domenica, nella Brain Run, inevitabilmente correrà a lui. Unire le forze per sensibilizzare sulla Sla, sostenere la ricerca scientifica e offrire un aiuto concreto alle famiglie che lottano quotidianamente con questa malattia: è il nobile obiettivo con cui è nata ‘Una settimana per la Sla’, ricco programma di eventi promosso dalla Podistica Moretti Corva in stretta collaborazione con il Comune e con una fitta rete di associazioni e quartieri.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brain run, contro la Sla nel nome di Chioini

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