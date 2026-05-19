Bournemouth-Manchester City 1-1 highlights | Haaland non basta l' Arsenal festeggia
Nel match tra Bournemouth e Manchester City, il risultato finale è stato di 1-1. La rete di Haaland non è stata sufficiente per il Manchester City, che non ha vinto l'incontro. Con questo pareggio, l'Arsenal ha conquistato il titolo di campione d'Inghilterra, dopo un’attesa di 22 anni. La partita si è svolta sul campo del Bournemouth, e la conclusione della stagione ha portato i Gunners a festeggiare la vittoria del campionato.
Dopo 22 anni di attesa, l'Arsenal è campione d'Inghilterra grazie all'1-1 del City sul campo del Bournemouth che consegna la Premier ai Gunners. La squadra di Guardiola va sotto per la rete di Kroupi, alla tredicesima marcatura stagionale, e pareggia solo nel finale con il solito Haaland. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bournemouth vs Manchester City 1-1 Highlights | ARSENAL ARE CHAMPIONS
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