Bournemouth-Manchester City 1-1 highlights | Haaland non basta l' Arsenal festeggia

Nel match tra Bournemouth e Manchester City, il risultato finale è stato di 1-1. La rete di Haaland non è stata sufficiente per il Manchester City, che non ha vinto l'incontro. Con questo pareggio, l'Arsenal ha conquistato il titolo di campione d'Inghilterra, dopo un’attesa di 22 anni. La partita si è svolta sul campo del Bournemouth, e la conclusione della stagione ha portato i Gunners a festeggiare la vittoria del campionato.

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