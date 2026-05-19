La piccola città di Forlimpopoli è sbarcata sotto i riflettori della scena culturale nazionale grazie a una realtà editoriale che ha fatto del brivido la propria cifra stilistica. La Bottega dell’Invisibile, casa editrice e libreria con radici profonde nel territorio forlimpopolese, ha appena vissuto la sua prima, storica partecipazione al ‘ Salone Internazionale del Libro ’ di Torino. La casa editrice, specializzata in narrativa e saggistica dell’orrore di qualità, ha portato al Lingotto una proposta che unisce la ricerca di forti voci contemporanee a una visione pedagogica del genere horror. Secondo i fondatori, Agnese Senzani e Stefano Cattani, "la paura vissuta in un ambiente protetto può svolgere una funzione positiva di apprendimento, aiutandoci ad affrontare l’orrore reale che ci circonda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bottega dell’Invisibile a Torino. Esce domani il romanzo ’Diavola’

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