Bosco trasformato in discarica abusiva | recuperati quasi 800 chili di rifiuti

Nella zona più degradata e isolata di Mori, sono stati trovati e rimossi circa 800 chili di rifiuti nascosti tra la vegetazione. L'intervento ha portato al recupero di materiali abbandonati illegalmente, che erano stati accumulati in modo non autorizzato in un'area boschiva. La zona era stata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti di vario tipo sparsi tra gli alberi e il sottobosco. L'operazione ha coinvolto le autorità locali per ripulire l'area.

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Quasi 800 chili di rifiuti nascosti tra la vegetazione, in una delle zone più degradate e isolate del territorio di Mori. È il bilancio choc dell’intervento effettuato sabato 16 maggio in località Gorga dall’associazione Dai nèta insieme al gruppo scout Polaris di Ala.Una scena definita dagli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiutiOttocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese... Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale... Via Tuscolana terra di nessuno: micro discariche a bordo strada, ma nessuno sa chi deve pulireSacchi neri, calcinacci, vecchi elettrodomestici. Persino divani. A pochi metri dalla strada, l’ingresso del bosco si è trasformato in una discarica. Siamo lungo la via Tuscolana, all’altezza del ... romatoday.it Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Il giorno di Pasquetta riaccende i riflettori su uno dei luoghi più simbolici e fragili della città: il Bosco ... ilgiorno.it