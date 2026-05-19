Boschi a Pompei per D' Alessio | La città ha bisogno di una guida affidabile

Oggi a Pompei, l'onorevole Maria Elena Boschi ha partecipato a un evento pubblico in supporto alla candidatura di Claudio D’Alessio alle prossime elezioni comunali. Durante il suo intervento, ha affermato che la città necessita di una guida affidabile per affrontare le sfide future. La presenza della politica nazionale in questa occasione ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno ascoltato con interesse le dichiarazioni fatte dall’esponente politica.

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