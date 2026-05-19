Boschi a Pompei per D' Alessio | La città ha bisogno di una guida affidabile
Oggi a Pompei, l'onorevole Maria Elena Boschi ha partecipato a un evento pubblico in supporto alla candidatura di Claudio D’Alessio alle prossime elezioni comunali. Durante il suo intervento, ha affermato che la città necessita di una guida affidabile per affrontare le sfide future. La presenza della politica nazionale in questa occasione ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno ascoltato con interesse le dichiarazioni fatte dall’esponente politica.
L'onorevole Maria Elena Boschi è intervenuta oggi a Pompei per sostenere la candidatura di Claudio D'Alessio alle prossime elezioni comunali. L'incontro si è tenuto presso l'Hotel Forum e ha riunito esponenti politici, amministratori locali e cittadini in un confronto sul futuro della città.Un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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