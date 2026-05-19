Borghi | Contro il Genoa ho visto il solito Milan attendista ma con una differenza rispetto ad altre partite

Nel suo ultimo commento, il giornalista Stefano Borghi commenta la partita tra Milan e Genoa, evidenziando che il Milan si è presentato in modo attendista come in altre occasioni. Borghi sottolinea, però, che questa volta il comportamento della squadra è stato diverso rispetto ai precedenti incontri, senza però fornire dettagli specifici sulle azioni o sui dati di gioco. La partita si è conclusa con una vittoria del Milan, e Borghi ha analizzato alcuni aspetti di questa prestazione nel suo video.

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Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1 nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026 che si è giocato allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. I rossoneri hanno strappato i tre punti alla squadra di De Rossi grazie al rigore di Nkunku (49') e al mancino da fuori area di Athekame (80'). Una vittoria fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri, che ora hanno bisogno soltanto di un altro successo contro il Cagliari nell'ultimo turno per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione di Champions League. Stefano Borghi ha commentato la prestazione del Milan contro il Genoa nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borghi: “Contro il Genoa ho visto il solito Milan attendista, ma con una differenza rispetto ad altre partite” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan-Genoa, Stanciu calcia il rigore della vittoria alle stelle Sullo stesso argomento Sogliano contro la Juventus: “Ho visto cose che non mi piacciono. Non parlo mai di arbitri, ma voglio rispetto”“Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Leggi anche: Borghi dopo Milan-Udinese: “Colpo pesantissimo. Ho visto un centrocampo in difficoltà” Genoa: De Rossi 'contro il Milan bisognava essere perfetti'Genoa sconfitto ma applaudito nell'ultima gara stagionale casalinga. Un ko nato da un errore di Amorim con un retropassaggio troppo corto che ha portato al rigore di Nkunku. (ANSA) ... ansa.it Perin, la sfortuna contro il Genoa: la sorte concede a Di Gregorio una nuova chanceLa Juve chiude sul doppio vantaggio la prima frazione e ritorna in campo con una novità: dentro Di Gregorio per Perin. Un pizzico di sfortuna per il portiere scelto da Spalletti nell'undici titolare e ... tuttosport.com