Borgata | 100 chili di rifiuti rimossi dai cittadini alla Balza Acradina

Un gruppo di volontari ha raccolto circa 100 chili di rifiuti nella zona della Balza Acradina, una borgata del centro storico. Tra i materiali trovati ci sono sacchetti, plastica e altri rifiuti abbandonati lungo le strade. Durante le operazioni di pulizia, i vigili urbani sono intervenuti per gestire alcune situazioni legate alla presenza di rifiuti abbandonati e per coordinare le attività dei volontari. L’intervento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente.

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? Punti chiave Cosa hanno trovato i volontari tra i rifiuti della Balza?. Perché i vigili urbani sono dovuti intervenire durante la pulizia?. Chi ha spinto i residenti a passare dalla protesta all'azione?. Come possono evitare che il parco torni in condizioni critiche?.? In Breve Volontari Mirella e Franco raccolgono detriti, vetro e lamiere nella zona della Balza.. Vigili urbani interrompono grigliata con musica ad alto volume di un gruppo straniero.. Regole sul divieto di fuochi proteggono il sito archeologico della Balza Acradina.. Circa ottanta chili di spazzatura pesante vengono rimossi dai dieci residenti coinvolti.. Una decina di residenti della Borgata hanno raccolto circa cento chili di rifiuti nella Balza Acradina durante una domenica di volontariato dedicata alla pulizia del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgata: 100 chili di rifiuti rimossi dai cittadini alla Balza Acradina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Curtatone: 700 chili di rifiuti rimossi, salvate le faldeLa zona del Boschetto a Curtatone ha oggi, domenica 15 marzo 2026, un’operazione di pulizia che ha portato al recupero di circa 700 chili di rifiuti. Puliamo i quartieri all'opera al laghetto San Giorgio: rimossi oltre tredici chili di rifiutiI volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo all'opera per ridare decoro alla città di Pordenone.