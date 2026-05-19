Negli ultimi quattro anni, l’utilizzo di semaglutide in Italia è cresciuto in modo significativo. Dal 2020 al 2024, il numero di confezioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale è passato da circa 322.000 a oltre 4 milioni. L’incremento rappresenta una diffusione rapida della terapia, che viene prescritta anche come aiuto nel trattamento del peso. Tuttavia, l’Aifa ha emesso un avviso ricordando che il farmaco non deve essere considerato una soluzione facile per la perdita di peso.

È un vero e proprio boom, quello che ha fatto registrare semaglutide in Italia negli ultimi anni. Dal 2020 al 2024 si è passati da 322mila confezioni rimborsate dal Ssn a oltre 4 milioni. Un incremento molto significativo si è avuto anche negli acquisti privati a carico del cittadino: le confezioni di semaglutide sono schizzate a 326mila nel 2024, contro le 29,7 mila del 2020. Semaglutide non è una scorciatoia. L’uso di questi farmaci per la perdita di peso “non deve però essere considerato una scorciatoia per raggiungere l’obiettivo del dimagrimento”, ricorda l’Agenzia italiana del farmaco con una nota. Il farmaco, infatti, deve “essere sempre parte di una strategia integrata che includa tra l’altro dieta ipocalorica e attività fisica ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Boom di semaglutide, ma da Aifa avvisano: “Non è una scorciatoia per dimagrire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dimagrire sì, ma senza perdere tono: cosa succede davvero con il semaglutideCara dottoressa, ho 49 anni e da tre mesi sto prendendo semaglutide per dimagrire.

Leggi anche: L'Aifa mette in guardia: queste molecole sono armi terapeutiche per patologie serie, non un segreto di bellezza per l'estate. Ecco perché non vanno usate per dimagrire

Nokia nomina Emma Falck come Presidente dell'Infrastruttura Mobile reddit

Boom di semaglutide, ma da Aifa avvisano: Non è una scorciatoia per dimagrireCresce la vendita di semaglutide in Italia, ma dall'Agenzia di via del Tritone arriva l'invito a un uso consapevole dei farmaci ... lapresse.it

Diabete obesità: boom dei farmaci dimagranti, guida Aifa su utilizzo e rischiIl presidente Nisticò: Attenzione a uso improprio e acquisti illegali, le nuove molecole non sono una soluzione facile e senza rischi per il dimagrimento ... ilsole24ore.com