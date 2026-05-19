Boogie Night al castello di Tutino con Torotom | 00reactivo
Sabato 23 maggio si svolge al Castello di Tutino la prima edizione di Boogie Night. L’evento prevede una serata dedicata alle sonorità groove, disco e house, con DJ che proporranno selezioni in vinile. L’atmosfera si accende lentamente, partendo dall’aperitivo e proseguendo fino a tarda notte, con un giardino che si illumina poco a poco. La manifestazione rappresenta un appuntamento per gli amanti delle musiche dance e delle atmosfere calde e rilassate.
Sabato 23 maggio arriva **Boogie Night Vol. 1** al Castello di Tutino.Una serata dedicata al groove, alla disco, alla house e alle selezioni in vinile: musica calda, ritmi morbidi e un giardino che si accende piano, dall’aperitivo fino alla notte.In consolle **00Reactivo & Torotom**.00Reactivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Luci al Castello: la magia dei bambini incanta il Castello LancellottiIeri, 15 maggio, il Castello Lancellotti di Lauro si è trasformato in un palcoscenico suggestivo, accogliendo lo spettacolo "Luci al Castello", una...
Cena con i fantasmi al Castello di BevilacquaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 14 Marzo| Ore...