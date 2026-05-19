Boogie Night al castello di Tutino con Torotom | 00reactivo

Sabato 23 maggio si svolge al Castello di Tutino la prima edizione di Boogie Night. L’evento prevede una serata dedicata alle sonorità groove, disco e house, con DJ che proporranno selezioni in vinile. L’atmosfera si accende lentamente, partendo dall’aperitivo e proseguendo fino a tarda notte, con un giardino che si illumina poco a poco. La manifestazione rappresenta un appuntamento per gli amanti delle musiche dance e delle atmosfere calde e rilassate.

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