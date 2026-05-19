Bombole sbagliate e permessi mancanti | cosa non torna nella morte dei sub alle Maldive

Le indagini sulle morti dei cinque sub italiani alle Maldive si concentrano sull’uso di bombole per l’immersione, alcune delle quali risultano essere state riempite in modo non corretto. Le autorità locali hanno anche rilevato che i permessi necessari per le immersioni non sarebbero stati tutti ottenuti, sollevando dubbi sulla regolarità delle operazioni. Secondo le fonti ufficiali, i sub sarebbero stati coinvolti in attività che prevedevano l’immersione a profondità superiori ai limiti consentiti dalla normativa locale.

Le autorità delle Maldive puntano sull’ immersione a una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei cinque sub italiani a Devana Kandu nell’atollo di Vaavu. Secondo Mohamed Hussain Shareef, portavoce principale dell’ufficio del Presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L’entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il trimix (ossigeno, azoto, elio). Che però i sub non avevano. Intanto da Genova il professor Giorgio Bavestrello, preside della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali, dice a Repubblica che la missione «era autorizzata dall’Università solamente per le attività di snorkeling e per lo studio delle barriere coralline. 🔗 Leggi su Open.online

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