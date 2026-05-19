Domenica si svolgeranno le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale, del peso di 500 libbre e di produzione inglese. Per consentire queste attività, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada Aurelia e la linea ferroviaria nelle vicinanze. La bomba, trovata in una zona urbana, necessita di essere rimossa in modo sicuro prima di poter ripristinare le normali attività nella zona.

Orbetello (Grosseto), 19 maggio 2026 – Si svolgeranno domenica le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba di aereo della seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese. L’ordigno è stato rinvenuto a Fonteblanda, al km 156+900 sud della Statale Aurelia, durante la realizzazione del tratto ’Costa della Maremma’ della Ciclovia Tirrenica’. Le attività di bonifica, affidate agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, si articoleranno in tre fasi: una prima fase di disinnesco della bomba nel luogo di ritrovamento; una seconda fase di trasporto della bomba inerte, con scorta della Polizia stradale, Vigili del Fuoco e Corpo Militare Volontario Croce Rossa, infine, il brillamento nella ’Cava del Priorato’ nel Comune di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba da rimuovere, Aurelia e ferrovia chiuse per la sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ordigno fra l’Aurelia e la ferrovia: sarà rimossoUn ordigno bellico, residuato della seconda guerra mondiale, è stato trovato durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica in...

Quartiere Ferrovia, anche la comunità islamica del Bangladesh sbotta: "Vogliamo ordine e sicurezza"La comunità islamica del Bangladesh approfondisce la situazione di degrado sociale presente nel Quartiere Ferrovia di Foggia, con alcuni elementi...

Bomba da rimuovere, Aurelia e ferrovia chiuse per la sicurezzaOrbetello (Grosseto), 19 maggio 2026 – Si svolgeranno domenica le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba di aereo della seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese. lanazione.it

Bomba a Orbetello, artificieri a lavoro: chiudono Aurelia e ferrovia tirrenicaSono state programmate per domenica 24 maggio le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo della Seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese. L'ordigno è stato ri ... corrieredimaremma.it