Bolzano rogo su un impianto fotovoltaico | fumo nero nel cielo

A Bolzano, un incendio ha interessato un impianto fotovoltaico causando un'intensa colonna di fumo nero nel cielo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno lavorato per isolare l'inverter, evitando che il fuoco si propagasse ad altre parti dell’impianto. L’incendio ha provocato danni significativi all’impianto, che ha subito un cortocircuito. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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? Punti chiave Come hanno fatto i vigili del fuoco a isolare l'inverter?. Quali danni ha subito l'impianto fotovoltaico dopo il cortocircuito?. Perché la produzione della ditta Alpitronic è stata interrotta?. Cosa rischiano i cablaggi rimasti dopo il surriscaldamento dell'inverter?.? In Breve Lunedì 18 maggio l'incendio ha colpito un inverter e i cablaggi in via Ponte Adige.. Produzione Alpitronic bloccata per circa un'ora a causa del guasto tecnico.. Vigili del fuoco di Bolzano e Frangarto hanno smontato i componenti danneggiati.. Nessun ferito registrato nonostante il fumo nero sopra l'ex magazzino ortofrutticolo.. Lunedì 18 maggio, un’imponente colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra via Ponte Adige a Bolzano, scatenando l’allerta dopo numerose chiamate alla Centrale unica di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, rogo su un impianto fotovoltaico: fumo nero nel cielo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incendio a Beinasco, il video dallelicottero dei vigili del fuoco Sullo stesso argomento Fumo nero nel cielo a Cascina: a fuoco un container in via PiastroniDenso fumo nero è stato visibile intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 3 maggio, da Pisa, verso il monte. Incendio a Lambrate: fumo nero nel cielo, l’Arpa rassicura i residentiUn boato di fumo scuro ha squarciato la tranquillità del sabato pomeriggio a Lambrate, quando intorno alle 14:30 dell'11 aprile un incendio ha... Incendio nel condominio a Bolzano, un milione di danni: Abbiamo perso tuttoI vigili del fuoco, guidati dall'ispettore Christian Auer, hanno consegnato la loro relazione alla Procura. C'è un'indagine in corso per individuare gli eventuali responsabili. Un inquilino sveglio ne ... altoadige.it Bolzano, motorini in fiamme: evacuati 83 inquilini di un condominioAllarme nella notte in via Milano. Sette persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, i residenti sono stati accompagnati nei loro ... tg24.sky.it