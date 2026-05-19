Bolzano Corrarati | La burocrazia frena i progetti della città

In un'intervista recente, un rappresentante della giunta ha espresso preoccupazione per l'impatto della burocrazia sui progetti cittadini, sottolineando come i tempi per ottenere permessi siano ancora troppo lunghi. Sono state sollevate domande su come l'amministrazione possa ridurre i tempi di approvazione e accelerare le procedure. Inoltre, sono state discusse alcune soluzioni proposte per affrontare i problemi di viabilità e blocchi stradali, senza però entrare nel dettaglio delle iniziative specifiche.

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? Punti chiave Come farà la giunta a dimezzare i tempi per i permessi?. Quali nuove soluzioni propone Corrarati per il blocco della viabilità?. Dove verranno costruiti i nuovi alloggi a prezzi calmierati?. Perché i progetti dell'Agenda Bolzano sono ancora fermi sulla carta?.? In Breve Giunta ha risposto all'82% delle 460 istanze ricevute dai cittadini nel primo anno.. Tavolo con l'Università mira a dimezzare i tempi per eventi da 30 a 15 giorni.. Investimento di oltre 2 milioni di euro previsto per la digitalizzazione dei servizi comunali.. Konder e Ramoser aggiorneranno la Provincia su viabilità e nuovi caselli autostradali.. Il sindaco di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, Corrarati: «La burocrazia frena i progetti della città» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolzano, il sindaco Corrarati sfida i giovani giornalisti della Fermi? Cosa scoprirai Cosa ha chiesto la redazione scolastica al sindaco durante il podcast? Come ha risposto Corrarati alle incertezze degli studenti sul... Leggi anche: Rinnovabili al rallenty per colpa della burocrazia, in attesa oltre 1200 progetti Corrarati, il primo anno in municipioIl sindaco rivendica i progetti avviati su sicurezza e viabilità. Nei prossimi mesi il nuovo piano rifiuti e le delibere urbanistiche. Areale ferroviario, fase decisiva per il rilancio ... rainews.it Bolzano, gli alunni della Fermi intervistano il sindaco CorraratiLa redazione scolastica di Oltrisarco è stata ricevuta nella sala di Giunta per un podcast dedicato alla vita pubblica cittadina. L’incontro è diventato anche una lezione di educazione civica tra doma ... altoadige.it