Bolzano | completata la struttura del nuovo studentato sanitario
A Bolzano è stata completata la costruzione del nuovo studentato sanitario, che comprende 200 camere destinate agli studenti. La struttura è stata realizzata con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Le camere sono distribuite su più piani e saranno organizzate in modo da favorire la convivenza e lo studio degli studenti. La realizzazione del campus prevede inoltre spazi comuni, aule studio e aree di svago per gli ospiti.
?? Punti chiave Come saranno organizzate le 200 nuove camere per gli studenti? Quanto costa l'intero investimento per il nuovo campus sanitario? Quando sarà prevista l'apertura ufficiale della struttura in via Lorenz Böhler? Perché questo progetto è considerato vitale per il sistema sanitario locale??? In Breve Investimento di 46,5 milioni di euro per 100 camere singole e 100 doppie. Klaus Eisendle e Nicoletta Francato coordinano i dettagli tecnici e gestionali del progetto. Standard NZ . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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