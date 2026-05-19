Bolzano | completata la struttura del nuovo studentato sanitario

A Bolzano è stata completata la costruzione del nuovo studentato sanitario, che comprende 200 camere destinate agli studenti. La struttura è stata realizzata con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. Le camere sono distribuite su più piani e saranno organizzate in modo da favorire la convivenza e lo studio degli studenti. La realizzazione del campus prevede inoltre spazi comuni, aule studio e aree di svago per gli ospiti.

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