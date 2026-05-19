Bologna una stanza per i 18enni stranieri | il piano dei Salesiani

A Bologna è stata avviata un'iniziativa promossa dai Salesiani che prevede l'assegnazione di una stanza libera a giovani stranieri di 18 anni. L'obiettivo è facilitare l'inserimento di questi giovani nella comunità locale. La soluzione prevede l'accompagnamento e il monitoraggio della convivenza tra i ragazzi e i privati che mettono a disposizione gli spazi. Sono stati definiti anche i protocolli di sicurezza per garantire un ambiente protetto durante il periodo di permanenza.

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? Punti chiave Come può una camera libera aiutare un giovane straniero a integrarsi?. Chi garantisce la sicurezza durante la convivenza tra privati e ragazzi?. Perché il contributo di 350 euro è fondamentale per questo progetto?. Come funzionerà il monitoraggio dei Salesiani per evitare rischi sociali?.? In Breve Contributo mensile di 350 euro tra ospite e Salesiani per 12-18 mesi.. Pierluigi Stefanini e cardinale Matteo Zuppi supportano l'iniziativa a Bologna.. Cinque ragazzi necessitano subito di alloggio con dodici in lista d'attesa.. Candidature aperte tramite il portale online Progettoversocasa.it per residenti bolognesi.. A Bologna, il progetto Verso casa dell’Opera dei Salesiani di Castel de’ Britti cerca di offrire una stanza ai diciottenni stranieri che terminano i percorsi di accoglienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, una stanza per i 18enni stranieri: il piano dei Salesiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scappano in sella all'Ebike appena rubata ad un commerciante: denunciati due 18enni stranieriNei giorni scorsi, i carabinieri di Borgo Val di Taro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due 18enni di origine straniera che, al... Piantedosi rilancia: “Il Cpr serve a Bologna, il 48% dei reati è commesso da stranieri irregolari”Bologna, 4 marzo 2026 – Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rilancia sull'apertura di un Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) a... Le relazioni internazionali a livello parlamentare sono democrazia in azione. Questa settimana una delegazione del gruppo di amicizia italo-tedesco del Bundestag ha visitato Roma, Bologna e San Marino. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a que x.com Per trovare una stanza a Bologna servono 99 giorni. A prezzi folli. Mancano studentatiServono 99 giorni per trovare una stanza a Bologna, a prezzi elevati e in condizioni poco soddisfacenti. È quanto emerge da un’indagine condotta da un team guidato da Alessandro Bozzetti, ricercatore ... bologna.repubblica.it Verso il 25 novembre: una Stanza rosa per Sofia Stefani e il corteo di Non una di menoBOLOGNA – Una Stanza rosa in ricordo di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa il 16 maggio 2024 nell’ufficio della polizia locale di Anzola da un colpo di pistola sparato dall’ex comandante del corpo, ... bologna.repubblica.it