Domenica 24 maggio, la storica corsa Bologna-Raticosa torna a disputarsi, segnando il centenario della prima edizione svolta nel 1926. Questa gara, celebre tra appassionati, ha visto il successo di Antonio Testi su Diatto in quell’anno, e da allora mantiene vivo il suo fascino. La manifestazione, che attraversa il tratto collinare tra Bologna e la montagna, continua a richiamare partecipanti e spettatori, confermando la sua tradizione di competizione sportiva molto radicata nel tempo.

Bologna-Raticosa, basta la parola. A maggior ragione in questo 2026 perché la prima edizione, vinta da Antonio Testi su Diatto, si consumò nel 1926, giusto un secolo fa. Cent’anni di storia, anche se le edizioni, complessive, sono state solo 35. Ma tra stop legati alla guerra e poi, magari, alla mancanza di risorse economiche, la Bologna-Raticosa è entrata nel cuore dei bolognesi. E nel frattempo è diventata anche campionato italiano di velocità in salita per auto storiche. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacosa-faredimore-storiche-24-maggio-2026-2561fa36 Il mito tra Regazzoni, Seràgnoli e Weber. E dal 2001, grazie a Francesco Amante, ha ripreso vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna Raticosa 2026: il mito compie 100 anni ma ruggisce ancora e domenica 24 maggio torna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

David Attenborough compie 100 anni: il mito della natura contro l’AI? Punti chiave Come distinguere un video reale da un falso creato dall'AI? Perché i video di animali salvati generano truffe finanziarie online? Cosa...

La Route 66 compie 100 anni, il mito americano che ha inventato il viaggio on the road(Adnkronos) – Compie 100 anni la Route 66, sicuramente la strada più iconica d’America e simbolo universale per tutti noi del viaggio on the road.