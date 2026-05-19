A Bologna si svolgono eventi musicali nei quartieri e si discute di uno spettacolo teatrale che approfondisce il caso Sebai. Sono state condannate ingiustamente alcune persone per i delitti attribuiti a Sebai, secondo quanto riferito dagli avvocati. Nel frattempo, il bilancio partecipativo ha portato cambiamenti concreti in via degli Orti, migliorando alcuni aspetti della vita quotidiana dei residenti. Questi avvenimenti coinvolgono diverse aree della città e attirano l’attenzione di cittadini e associazioni.

? Punti chiave Chi sono le persone condannate ingiustamente per i delitti di Sebai?. Come ha trasformato il bilancio partecipativo la vita di via degli Orti?. Cosa rivelerà l'inchiesta teatrale di Pablo Trincia sul caso Sebai?. Dove si possono ammirare le rare fotografie a colori di Saul Leiter?.? In Breve Inaugurazione sala prove Lunetta Gamberini martedì 19 maggio alle 15.30 in via degli Orti 60. Mostra Saul Leiter a Palazzo Pallavicini con 126 foto in bianco e nero. Incontro con Marta Del Grandi alle Serre lunedì 18 maggio alle 21.00. Concerto Musica in fiore con Yoshimura Sakiko il 20 maggio alle 17.00. Il sindaco Matteo Lepore e la delegata ai Quartieri Erika Capasso si recheranno in via degli Orti 60 questo martedì 19 maggio alle ore 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: musica in quartiere e il teatro che indaga il caso Sebai

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