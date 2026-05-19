Bolkestein Croatti M5s attacca il governo | Basta ritardi e prese in giro Non si sa nulla sui criteri

Il Movimento 5 Stelle ha criticato nuovamente il governo riguardo alle concessioni balneari, chiedendo di smettere con i ritardi e le prese in giro, poiché non sono stati resi noti i criteri di assegnazione. Questa presa di posizione arriva dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso collettivo di 23 chioschisti di Rimini contro la direttiva Bolkestein. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle concessioni e sul rispetto delle norme europee.

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