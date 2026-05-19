Bolkestein Croatti M5s attacca il governo | Basta ritardi e prese in giro Non si sa nulla sui criteri
Il Movimento 5 Stelle ha criticato nuovamente il governo riguardo alle concessioni balneari, chiedendo di smettere con i ritardi e le prese in giro, poiché non sono stati resi noti i criteri di assegnazione. Questa presa di posizione arriva dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso collettivo di 23 chioschisti di Rimini contro la direttiva Bolkestein. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle concessioni e sul rispetto delle norme europee.
Nuovo affondo del Movimento 5 Stelle sul tema delle concessioni balneari dopo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso collettivo presentato da 23 chioschisti riminesi contro la direttiva Bolkestein. A intervenire è il senatore Marco Croatti, che accusa il governo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Balneari, Croatti (M5s): "Non si perda altro tempo, vigileremo sui criteri dei bandi di gara"“Con quattro anni di ritardo, un settore in ginocchio e investimenti azzerati, sembra finalmente arrivato il momento di discutere del merito dei...
Variante Statale 16, Croatti (M5s): “Interrogazione al governo, urge ridefinire le priorità del territorio"Dopo lo stop alla variante della Statale 16, il senatore riminese Marco Croatti chiede nuovi interventi per sicurezza e traffico e annuncia...