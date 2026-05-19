Boboli è il Giardino dei sensi tornano le visite multisensoriali per scoprire la botanica

A Firenze, nel cuore di Boboli, riprendono le visite multisensoriali dell’iniziativa “Giardino dei Sensi” nella Botanica Superiore. L’area, definita un “giardino nel giardino”, si trova all’interno del parco e presenta una varietà di specie botaniche. Le visite permettono di esplorare il luogo attraverso diversi sensi, offrendo un’esperienza che si distingue dai percorsi più frequentati. L’iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire la biodiversità in un ambiente tranquillo e intimo.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Il cuore di Boboli si riapre anche quest’anno alle visite multisensoriali dell’iniziativa “ Giardino dei Sensi” nella Botanica Superiore, un intimo “giardino nel giardino”, ricco di biodiversità e lontano dai percorsi più battuti. Qui i partecipanti sono guidati in un viaggio alla scoperta di essenze botaniche, suoni della natura ed una varietà di forme e superfici organiche da sperimentare attraverso il tatto. Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgono con i partecipanti bendati e accompagnati da guide sensoriali con disabilità visiva. Un ribaltamento di prospettiva che trasforma l’esperienza del parco in un racconto immersivo, capace di restituire spazio, storia e dettagli particolari in assenza della vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boboli è il Giardino dei sensi, tornano le visite multisensoriali per scoprire la botanica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Strolling Boboli Gardens in Florence Sullo stesso argomento 'Villa Mensa', tornano le visite guidate per scoprire la storia secolare del complessoTornano le visite guidate domenicali a Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore, imperdibile occasione per scoprire la storia secolare del complesso. Boboli, apre il giardino ‘segreto’ delle camelieFirenze, 26 marzo 2026 - A Boboli si trova un "giardino segreto", noto come il Giardino delle Camelie. BOBOLI È GIARDINO DEI SENSI Tornano le visite multisensoriali alla scoperta del Giardino della Botanica Superiore nel Giardino di #Boboli. Ecco il calendario dal 21 maggio al 1 ottobre. Info e prenotazioni uffizi.it/.../il-giardin… x.com Boboli è il Giardino dei sensi, tornano le visite multisensoriali per scoprire la botanicaUn percorso tra profumi, suoni e superfici da toccare per riscoprire uno degli spazi più suggestivi del parco mediceo, il calendario dal 21 maggio al 1 ottobre ... lanazione.it Boboli è ‘Giardino dei Sensi’, tornano le visite multisensoriali alla scoperta della Botanica SuperioreIl cuore di Boboli si riapre anche quest’anno alle visite multisensoriali dell’iniziativa Giardino dei Sensi nella Botanica Superiore, un intimo giardino nel giardino, ricco di biodiversità e lont ... 055firenze.it