Blocco totale oggi | sciopero di treni e sanità disagi da Roma a Milano

Oggi si svolge uno sciopero che interessa i servizi di treni e sanità, provocando disagi lungo diverse tratte in Italia. Le linee Atac di Roma saranno completamente sospese per l’intera giornata, causando interruzioni nel trasporto pubblico locale. Per chi deve raggiungere l’aeroporto di Malpensa, sono stati predisposti servizi di autobus sostitutivi, che operano lungo percorsi dedicati. La situazione ha creato variazioni nella mobilità quotidiana di molti cittadini, con conseguenze sulla viabilità nelle principali città.

? Punti chiave Quali linee Atac rimarranno completamente bloccate durante la giornata?. Come funzioneranno i bus sostitutivi per raggiungere l'aeroporto di Malpensa?. Perché i sindacati collegano i tagli alla sanità alla spesa militare?. Quali sono le differenze tra i servizi garantiti a Bari e Palermo?.? In Breve Protesta Usb e Fi-si contro riarmo, calo salari e costi benzina.. Roma Atac blocco totale dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00.. Milano bus sostitutivi Malpensa da via Paleocapa 1 per treni cancellati.. Sciopero igiene ambientale a Santa Maria Capua Vetere, Milano, Varese e Comimo.. Lo sciopero generale proclamato da Usb e Fi-si blocca oggi, lunedì 18 maggio, i trasporti e la sanità in diverse città italiane, con disagi previsti tra Milano e Roma fino alle ore 20:59. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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