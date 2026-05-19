Nella mattinata di oggi, la strada provinciale SP1 a Buguggiate è stata oggetto di un blocco temporaneo a causa di lavori in corso. La chiusura ha causato code lunghe e rallentamenti, coinvolgendo molti automobilisti diretti verso l’autostrada A8. Per aggirare il problema, alcuni conducenti stanno scegliendo percorsi alternativi, anche se non sono stati indicati percorsi ufficiali. I lavori, che si sono protratti per diverse ore, stanno influendo sulla normale viabilità nella zona e sulla circolazione verso l’autostrada.

? Punti chiave Quali percorsi alternativi si possono prendere per evitare il blocco?. Come influiranno questi lavori sulla viabilità verso l'autostrada A8?. Perché i cantieri sono stati programmati proprio in questo orario?. Quanto durerà il rallentamento lungo l'asse tra lago e Pedemontana?.? In Breve Lavori di asfaltatura sulla SP1 tra lago e svincoli autostradali A8.. Blocco del flusso tra comuni lacustre e rete autostradale della provincia di Varese.. Intervento programmato lunedì 18 maggio durante le ore di punta settimanali.. Effetto domino sulla viabilità delle strade limitrofe alla zona di Buguggiate.. Lunedì 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 1 hanno bloccato il traffico a Buguggiate, creando lunghe colonne di veicoli in entrambe le direzioni tra il lago e gli svincoli autostradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco sulla SP1 a Buguggiate: code chilometriche per i lavori

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