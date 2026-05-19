Blitz nell’azienda tessile di Pero l’avvocato replica al comunicato dei carabinieri
I carabinieri hanno effettuato un’operazione in un’azienda tessile situata a Pero, come riportato nei comunicati ufficiali. In risposta, l’avvocato dell’azienda ha pubblicato una dichiarazione per commentare l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda questioni legate a presunte irregolarità riscontrate durante il blitz, che ha coinvolto personale e attività dell’azienda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle accuse o alle circostanze precise dell’operazione.
Cormano: adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group, deposito atti e pubblicazione dell’avviso Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2026, avente per oggetto “Adozione del. All’interno del mercato odierno, una stampante etichette adesive a colori professionale svolge un ruolo cruciale. Sabato 9 maggio, alla fiera del Milano Comics & Games a Busto Arsizio, centinaia di. Bollate, Gaia Servizi assume 4 operai a tempo pieno e indeterminato. Gaia Servizi ha pubblicato. Un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, vicino alla barriera di Milano Nord, ha. Aeroporto di Milano Malpensa al centro di una vasta operazione contro il contrabbando di tabacco. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
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