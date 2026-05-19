Blitz nell’azienda tessile di Pero l’avvocato replica al comunicato dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato un’operazione in un’azienda tessile situata a Pero, come riportato nei comunicati ufficiali. In risposta, l’avvocato dell’azienda ha pubblicato una dichiarazione per commentare l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda questioni legate a presunte irregolarità riscontrate durante il blitz, che ha coinvolto personale e attività dell’azienda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle accuse o alle circostanze precise dell’operazione.

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