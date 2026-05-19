Blitz degli ambientalisti a Milano | condanne per l’Arco della Pace assolti per la farina sull’auto di Warhol
A Milano, si è conclusa la fase di primo grado di un procedimento giudiziario che coinvolge undici attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione. Il processo riguarda un blitz che ha interessato l’Arco della Pace, dove sono state emesse condanne, mentre sono stati assolti gli attivisti coinvolti nel lancio di farina sull’auto raffigurante Warhol. La vicenda ha visto quindi sentenze divergenti per le diverse azioni contestate.
Si è chiuso con un verdetto a due facce il processo di primo grado a Milano a carico di undici attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione. La giudice della quarta sezione penale del Tribunale di Milano, Mariapia Blanda, ha pronunciato una sentenza che distingue nettamente la natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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