Biodiversità in Valle d’Aosta | l’estate parte con il Museo gratuito
L'estate in Valle d'Aosta inizia con l'apertura gratuita del Museo Efisio Noussan, dedicato alla biodiversità locale. La struttura invita i visitatori a esplorare gli ecosistemi valdostani attraverso esposizioni e percorsi tematici. Le scelte di gestione e conservazione adottate sul territorio influiscono sulla varietà di specie presenti e sulla tutela dell'ambiente. Il museo rappresenta un punto di partenza per approfondire la conoscenza delle caratteristiche naturali e delle specie che popolano questa regione alpina.
? Domande chiave Come influiscono le scelte locali sulla biodiversità globale?. Cosa offre il Museo Efisio Noussan per scoprire l'ecosistema valdostano?. Chi presenterà il programma estivo per la tutela della natura?. Dove si può ammirare in anteprima la mostra Custodi delle vette?.? In Breve L'assessore Davide Sapinet presenta le attività estive 2026 alle ore 17.30.. Ingresso gratuito al Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan il 22 maggio.. Visita guidata alla mostra fotografica Custodi delle vette inclusa nel programma.. Iniziativa legata alla Giornata internazionale della Biodiversità per contrastare la perdita di specie.. Venerdì 22 maggio la Valle d’Aosta darà il via alla stagione estesa dedicata all’ambiente naturale con un programma che mette al centro la tutela della biodiversità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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